桃園雙屍命案疑另有2泰人參與 桃檢已增列被告

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）在台犯下雙屍命案的王嫌逃回泰國，17日向警方投案，泰國警方表示，包括王嫌在內共3人涉案。桃園地檢今天表示，疑另有2名泰國人參與，已增列被告並努力讓嫌犯來台受審。

桃園青埔高鐵站附近停車場10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，被生意合夥人、也來自泰國的王男在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近的停車場，王男犯案後於9日搭機回泰國。

桃園地方檢察署下午表示，10日發現本案後，檢察官即指揮警方專案人員持續調閱監視器畫面並進行交叉比對，發現疑另有2名泰國人士參與，但2人已於11日上午出境。

桃檢指出，檢察官除已將2人列為被告，對他們的住處進行搜索外，並已發拘票且依法為入出境留置處分，並將2人姓名及身分資料通知泰方，請泰方協助查緝。

王嫌17日早上在父親陪同下在清邁向警方投案，下午被帶往曼谷，18日法院裁定拘留王嫌12天。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，犯罪防治處（Crime Suppression Divison）副處長阿內（Anek Taosuparb）表示，根據台灣警方提供的證據，包括王嫌至少有3人涉案。

雖然台灣警方希望引渡王嫌，不過泰國警察總長蘇瓦（Suwat Chaengyodsuk）17日在記者會中表示不會引渡王嫌。

阿內也重申，沒有必要讓嫌犯去台灣面對審判，台灣和泰國警方會各自偵查辦理，兩邊也會互相交換證據和訊息。對此，桃檢表示，會持續努力讓嫌犯來台面對審判。（編輯：陳仁華）1110619