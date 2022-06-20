慣竊父子檔盜北市工地電纜線 遭埋伏警查獲

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台北市警察局刑事警察大隊20日表示，近日政府重要公共工程設施遭人為破壞並竊盜電纜線，經分析竊嫌犯罪手法、銷贓管道和大數據資料，鎖定慣竊周姓父子檔涉嫌重大，18日凌晨埋伏萬華區工地並成功以現行犯逮捕。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月20日

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市近來發生多處工地的電纜線遭竊案，北市警方經分析竊嫌犯罪手法、銷贓管道和大數據資料，鎖定慣竊周姓父子檔涉嫌重大，18日凌晨埋伏萬華區工地並成功以現行犯逮捕。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿表示，近日政府重要公共工程設施遭人為破壞並竊盜電纜線，警政署通令加強巡守和偵辦，除規劃肅竊專案勤務外，肅竊組也將轄區建築工地列為重點防竊目標。

市刑大近期針對竊盜大數據資料、竊嫌犯罪手法及銷贓管道進行分析，發現慣竊69歲和46歲的周姓父子檔近日犯下多起北市數起工地電纜線竊案。

經調查了解，周姓父子檔專挑假日深夜工地保全鬆散之際，佯裝成工人潛入工地行竊，並隨身攜帶大型油壓剪破壞鎖頭進入倉庫，他們18日凌晨鎖定萬華區1處工地下手，順利竊取電纜線11捆、重達250公斤，並以機車載運。

但警方早已派員埋伏守候，見兩人犯行便於萬大路277巷口處以現行犯將其逮捕，同時現場查扣大批電纜線及犯罪工具等贓物。

兩嫌到案後坦承犯下北市4起工地電纜線竊案，不法所得約新台幣36萬元，全案詢後依加重竊盜罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110620