台中警員涉外洩個資給詐騙集團 法院裁定羈押禁見

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市警察局第二分局林姓警員，今年3月間涉嫌以警用電腦，查詢被害人資料後外洩給詐騙集團，台中地檢署偵辦後，今天依貪污等罪嫌聲押林男，法院審理後裁定羈押禁見。

台中地院今天告訴中央社記者，案經法官下午召開羈押庭審理後，認定林男罪嫌重大，且有逃亡、串證與滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢方昨天指揮調查局中部地區機動工作站等單位，前往台中市警察局第二分局文正派出所，及林男的住處搜索，並將林男及證人共2人帶回偵辦，昨天晚間將林男移送台中地檢署。

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檢方今天上午複訊後，認為林男涉嫌將被害人個資外洩，涉犯貪污、洩密罪及違反個資法等罪嫌，向台中地院聲請羈押林男，另名證人則請回。

檢警查出，台中第二警分局今年3月間，偵辦一件虛擬貨幣詐騙案時，查獲詐騙案涉案人持有被害人詳細個人資料，但警方卻發現偵辦詐騙案前，林姓警員曾使用警用電腦查詢該被害人的資料，懷疑是林員洩密，因此進行偵辦。（編輯：卞金峰）1110622