更多編輯台推薦新聞：
家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄
國際

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中警員涉外洩個資給詐騙集團 法院裁定羈押禁見

2022/6/22 17:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市警察局第二分局林姓警員，今年3月間涉嫌以警用電腦，查詢被害人資料後外洩給詐騙集團，台中地檢署偵辦後，今天依貪污等罪嫌聲押林男，法院審理後裁定羈押禁見。

台中地院今天告訴中央社記者，案經法官下午召開羈押庭審理後，認定林男罪嫌重大，且有逃亡、串證與滅證之虞，裁定羈押禁見。

檢方昨天指揮調查局中部地區機動工作站等單位，前往台中市警察局第二分局文正派出所，及林男的住處搜索，並將林男及證人共2人帶回偵辦，昨天晚間將林男移送台中地檢署。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方今天上午複訊後，認為林男涉嫌將被害人個資外洩，涉犯貪污、洩密罪及違反個資法等罪嫌，向台中地院聲請羈押林男，另名證人則請回。

檢警查出，台中第二警分局今年3月間，偵辦一件虛擬貨幣詐騙案時，查獲詐騙案涉案人持有被害人詳細個人資料，但警方卻發現偵辦詐騙案前，林姓警員曾使用警用電腦查詢該被害人的資料，懷疑是林員洩密，因此進行偵辦。（編輯：卞金峰）1110622

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族