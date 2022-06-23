林義傑公司告男子非法下載影片 罪證不足不起訴

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（中央社記者蕭博文台北23日電）由超馬好手林義傑擔任實際負責人的真相智財顧問公司，控告薛姓男子以BT軟體非法下載「金派特務」。士檢認為，無法證明下載者為薛男本人，日前以罪嫌不足，處分不起訴。

另一方面，林義傑涉以公司名義包攬多家影視公司的侵權影片取締業務，向民眾提告後再收受影視公司報酬，涉犯律師法等罪；案由台北地方檢察署偵查中，日前約談林義傑後，諭令以新台幣20萬元交保。

士林地方檢察署不起訴處分書指出，真相智財顧問公司提告表示，「金派特務」為公司享有智慧財產權的視聽著作，未經同意或授權，不得擅自以重製、公開傳輸等方式侵害著作權。

真相智財顧問公司指出，薛姓男子於民國110年8月間，於住處以P2P點對點傳輸的網路技術，自「DDR愛好者之家論壇」以BT軟體下載「金派特務」重製於電腦硬碟，並同時上傳給不特定多數人，涉犯著作權法。

薛姓男子到案否認犯行，辯稱會使用BT下載影片，但印象中沒有下載「金派特務」，而且下載時會把上傳功能速度調成0。

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檢察官認為，真相智財顧問提供的證據只能證明真相智財顧問以BT軟體蒐證時，有人使用薛男的IP下載「金派特務」，但無法排除薛男將WIFI密碼分享給他人使用或遭他人破解後，他人以薛男住處的無線網路或以跳板方式下載影片。

不起訴處分書指出，如果沒有確實證據證明使用薛男IP下載影片的為薛男本人，難以只憑薛男為網路使用人，而做不利於他的認定；此外，本案並未查扣薛男電腦設備或行動裝置查明是否存有「金派特務」檔案，全案罪嫌不足，不起訴。得再議。（編輯：李亨山）1110623