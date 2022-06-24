表揚反毒有功人士團體 總統提示3大任務

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總統蔡英文（圖）24日在台北國家圖書館出席「111年全國反毒有功人士團體頒獎典禮」，在致詞時表揚獲獎人及團體的優異表現與功績。中央社記者王飛華攝 111年6月24日

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（中央社記者蕭博文台北24日電）總統蔡英文今天出席反毒有功人士團體頒獎典禮，感謝所有得獎夥伴和團體的付出，並提示強化新興毒品防制、抑制毒品施用者再犯、建置兒少藥物濫用輔導資源網絡等3大任務。

由教育部主辦的「111年反毒有功人士團體頒獎典禮」今天上午於國家圖書館演講廳舉行，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發獎狀及獎盃，表揚拒毒、戒毒、防毒與緝毒4大組別，共計26名反毒有功人士或團體。

總統致詞表示，毒品防制是政府工作的重中之重，今天現場集合了跨部會的首長和同仁，除表揚反毒有功的夥伴及團體，也要一起展現政府反毒的決心。

總統重申，面對毒品絕對是零容忍，政府會持續整合各方資源，全力落實防毒、拒毒、緝毒、戒毒工作；在各部會全力合作下，尤其是行政院長蘇貞昌領導下，反毒工作確實讓人有感，要感謝蘇貞昌及各部會首長所帶領的團隊。

蔡總統指出，接下來還有3項任務，要請大家一起來完成。第1項任務，要繼續強化新興毒品防制工作；新興毒品的樣態變化非常多，像是偽裝成咖啡包，甚至用流行動漫人物的包裝，來吸引年輕人，請多多宣傳最新反毒資訊，讓民眾能夠提高警覺。

蔡總統說，第2項任務是要繼續抑制毒品施用者再犯，毒品攸關個人健康及社會安全，毒品施用者的再犯率偏高，背後涉及到結構性的問題，需要各界一起來解決。

總統進一步說明，由行政院主導的「新世代反毒策略行動綱領」，在第2期特別投入更多的預算，主要經費是投入緝毒和戒毒，重點則放在抑制毒品施用者再犯；對於毒品更生人，要繼續加強支持系統，協助他們能夠回歸社會，也避免再犯。

蔡總統指出，第3項任務是要建置兒少藥物濫用的輔導資源網絡；在2019年「少年事件處理法」修正通過後，對於施用第三級、第四級毒品的「曝險少年」，從2023年7月開始，將交由各縣市的少年輔導委員會，先行輔導。

總統說，如果行政輔導有效，就不需再以司法介入。因此，目前各縣市少輔會都在擴增人力，未來也會結合福利、教育、心理及醫療等資源，協助誤觸毒品的少年。也請第一線反毒夥伴，持續提供寶貴的經驗和建議，讓兒少藥物濫用的輔導資源網絡更健全、更完善，發揮最大的效果。（編輯：李錫璋）1110624

111年全國反毒有功人士團體頒獎典禮24日在台北國家圖書館舉行，總統蔡英文（左）頒獎表揚毒品戒治組獲獎人、維德精神專科醫院院長張登萍（右）。中央社記者王飛華攝 111年6月24日

111年全國反毒有功人士團體頒獎典禮24日在台北國家圖書館舉行，總統蔡英文（左）頒獎表揚拒毒預防組獲獎人高肇良（右）。中央社記者王飛華攝 111年6月24日

行政院長蘇貞昌（圖）24日在台北國家圖書館出席「111年全國反毒有功人士團體頒獎典禮」，致詞時表示，會盡最大努力讓台灣反毒更成功，台灣國民更健康，台灣更平安。中央社記者王飛華攝 111年6月24日