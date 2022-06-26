陳世軒告教唆洩密 卓冠廷：採法律動作捍衛名譽

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（中央社記者王鴻國新北26日電）恩恩案爭議延燒，民眾黨市議員參選人陳世軒認民進黨市議員參選人卓冠廷涉教唆洩密，4月取得關鍵資料未交恩恩爸；卓冠廷表示，6月才取得音檔，將採取法律動作捍衛名譽。

新北市中和區2歲男童「恩恩」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron疫情期間，確診後轉重症，經雙和醫院及台大醫療團隊搶救仍不治。

當恩恩爸爸尋找救護期間真相，有消防人員19日向檢方自首並聲明表示，恩恩案發生後的4月中下旬，高中同學卓冠廷主動與他聯繫討論相關案情，思慮不周下就下載相關資料提供給他。

陳世軒今天上午在律師陪同下前往新北地檢署按鈴提告，他表示，恩恩爸1個多月來的辛苦，卓在4月底透過私人關係取得新北市政府局處聯繫的關鍵資料及錄音檔，卻遲遲未提供給恩恩爸。

陳世軒說，23日在臉書聲明，卓冠廷若沒有在48小時內提出證據，證明卓未在4月底就索取到相關資料錄音檔，或履行提告，交由司法調查來捍衛清白，就會由他來做這件事。他今天提告卓冠廷涉「教唆洩密」等罪嫌，讓司法介入還給大眾真相。

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卓冠廷發布新聞稿回應表示，在市府全力阻擋恩恩爸追真相並且追殺吹哨者下，部分政治人物不但沒有聲援吹哨者，竟然跟著新北市政府起舞，告發他「教唆洩密」，企圖陷吹哨者於不義。

卓冠廷表示，他已多次公開說明過，新北市消防局代發的聲明中，只有載明4月下旬，他跟同學聯繫的時間點，而他是6月消防局演戲事件後才取得音檔，陳世軒仍執意用錯誤的資訊來告發，實屬惡意並造成社會司法資源的浪費，他將會採取法律動作捍衛名譽。（編輯：張銘坤）1110626