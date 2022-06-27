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首頁 / 社會

男子酒後偷開垃圾車肇事 老爸含淚分期代繳罰款

2022/6/27 19:34（6/27 19:51 更新）
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32歲卓姓男子酒後偷開垃圾車肇事遭裁罰新台幣10萬元，繳了一半就不繳，擔任鐵工的父親（左）得知兒子將遭強制執行扣押薪資及銀行存款債權，擔心影響兒子的工作及信用，向執行人員（右）表達願代為分期繳納。（新北分署提供）中央社記者王鴻國傳真 111年6月27日
32歲卓姓男子酒後偷開垃圾車肇事遭裁罰新台幣10萬元，繳了一半就不繳，擔任鐵工的父親（左）得知兒子將遭強制執行扣押薪資及銀行存款債權，擔心影響兒子的工作及信用，向執行人員（右）表達願代為分期繳納。（新北分署提供）中央社記者王鴻國傳真 111年6月27日
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（中央社記者王鴻國新北27日電）32歲卓姓男子酒後偷開垃圾車肇事遭裁罰新台幣10萬元，繳了一半就不繳，擔任鐵工的父親得知將遭強制執行，擔心影響兒子工作與信用，含淚要求分期代繳，日前終於繳清罰鍰。

法務部行政執行署新北分署發布新聞稿表示， 家住五股的32歲卓姓男子於109年6月8日晚間在台北市某酒吧飲酒，隔日凌晨1時許在路上開走某環保公司垃圾車，行駛至中山北路7段巷弄內，竟衝破他人住宅圍牆並撞及停放在巷弄兩旁多部車輛。

卓男酒駕肇事後被移送法辦並遭台北市交通事件裁決所裁罰10萬元，但卓男分期繳納4萬9500元後就不再繳納，全案經移送新北分署執行，當新北分署通知準備扣押卓男薪資及銀行存款債權，卓父來到新北分署說明，願代為分期繳納。

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分署人員請卓父先回去取得卓男委任書後再來辦理分期繳納，卓父當日雖代繳1萬元離去，但卻因卓男不想繳罰鍰，使得卓父拿不到委任書，只好回執行分署說明。

卓父紅著眼眶含淚向執行署人員表示，他是鐵工，收入不豐，但願幫小孩代繳罰鍰，希望新北分署不要強制執行，以免影響兒子的工作及信用。執行人員見卓父護子心切，不僅和書記官安慰卓父，也報請分署同意由卓父每月代繳1萬元，直到24日才繳清罰鍰。（編輯：方沛清）1110627

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