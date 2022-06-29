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物流車台2線駛入對向車道 與砂石車相撞2人送醫

2022/6/29 11:26（6/29 11:46 更新）
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許姓男子29日凌晨駕駛物流車行經新北貢寮台2線113.6公里時駛入對向車道，砂石車閃避不及撞上，許男受困車內意識不清，消防動用器材破壞車體救出許男，送醫途中恢復意識。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月29日
許姓男子29日凌晨駕駛物流車行經新北貢寮台2線113.6公里時駛入對向車道，砂石車閃避不及撞上，許男受困車內意識不清，消防動用器材破壞車體救出許男，送醫途中恢復意識。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月29日
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（中央社記者王朝鈺新北29日電）許姓男子今天凌晨0時許駕駛物流車行經新北貢寮台2線113.6公里時駛入對向車道，砂石車閃避不及撞上，許男受困車內意識不清，救出時恢復意識，所幸2名司機都沒有生命危險。

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警消獲報到場，發現物流車車頭嚴重變形，27歲許男頭部和手腳有多處撕裂傷受困車內且意識不清，消防動用器材破壞車體救出許男，送醫途中恢復意識；至於砂石車司機47歲吳姓男子僅受輕傷，送往宜蘭礁溪杏和醫院救治，所幸2人都沒有生命危險。

警方調查，2名司機都沒有酒駕，確切車禍發生原因與責任歸屬仍有待釐清。由於肇事車輛橫跨雙向車道造成雙向車流受阻，公路總局基隆工務段出動拖吊車到場協助排除，肇事車輛於凌晨3時15分拖離現場，凌晨3時25分清理完畢恢復雙向通車。（編輯：李錫璋）1110629

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