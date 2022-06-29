行政執行署近2年半管收72人次 追回1.8億餘元

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（中央社記者蕭博文台北29日電）法務部行政執行署今天表示，自109年至今年5月底，共管收72人次，追回新台幣1億8998萬餘元，杜絕惡意脫產、蔑視公權力的行徑，更實現國家債權、維護公共利益。

行政執行署發布新聞稿指出，強力執行惡意滯欠義務人向來為重點工作之一，對有資力卻故意不繳納欠款，或惡意隱匿、處分財產以規避公權力的義務人，行政執行機關會透過拘提、管收等法定措施強力執行。

新聞稿提到，自民國109年至111年5月底止，行政執行署各分署實施暫予留置（聲請裁定管收的前置程序）及拘提的義務人計約152人，另聲請裁定管收72人次獲准，義務人經管收後繳納金額累計高達1億8998萬餘元。

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此外，行政執行署指出，近年來致力於建構多元繳款管道，以便利民眾並強化服務品質；目前便利超商代收的金額上限已全面提高為3萬元，自97年6月至111年5月止，累計繳納件數已達944萬餘件，金額高達560億餘元。

行政執行署說，行政執行署近5年新收案件約5767萬件，行政罰鍰案件即占約2731萬件，其中又以滯欠金額未滿5000元者為主，而此類小額案件的執行藉由多元便民繳款服務的逐步完善化，已顯著展現成效。（編輯：李亨山）1110629