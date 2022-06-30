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夫妻口角縱火燒死丈夫 前空姐一審判15年

2022/6/30 15:14
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（中央社記者蘇木春台中30日電）曾任空姐的李姓女子婚後婆媳關係緊張，多次鬧出家暴，去年3月她與小7歲的楊姓丈夫發生口角，竟灑汽油縱火，楊男傷重不治，台中地院今天依殺人罪判處李女15年徒刑，可上訴。

根據檢方起訴書指出，45歲李女曾擔任空姐，離職後和楊姓丈夫在社團上相識結婚，2人婚後住在台中市豐原區民宅內，因李女與公婆的生活觀、價值觀不同，婆媳關係緊張，李女與公婆曾互控家暴，還上臉書「爆料公社」控訴婆婆咬人，公婆卻反控媳婦持刀到家理論。

去年3月11日，李女不滿公婆對她提出告訴，她趁丈夫起床前，搭計程車到加油站購買汽油，回家後她與丈夫口角，雙方爭執下，她竟拿出汽油朝丈夫潑灑，造成自己和丈夫全身多處燒燙傷，李女丈夫傷勢嚴重，搶救45天後，宣告不治。

檢方偵訊李女，她坦承有購買汽油並帶著打火機，在案發當天在房間內與丈夫理論，但李女說只是要嚇嚇對方，並沒有要殺害丈夫，檢方偵辦後依殺人等罪將李女起訴。

台中地院審理後，今天依殺人罪判處李女15年徒刑，全案可上訴。（編輯：方沛清）1110630

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