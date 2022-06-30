補習班教師要學童互打巴掌 士檢起訴教唆傷害罪

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（中央社記者蕭博文台北30日電）新北市一家補習班李姓教師為處理學生衝突，涉嫌以激將法教唆2名學童互打巴掌10餘下，並以10元為獎勵。士檢偵查終結，依教唆傷害等罪嫌起訴李男，並請法院加重其刑。

士林地方檢察署起訴指出，李姓教師今年3月間在補習班教室見2名學童發生爭執，居間調解不成，竟涉嫌教唆2人互打巴掌直到一方認輸為止，並提供新台幣10元作為贏家獎勵。

2名學童原本不同意李姓教師建議，但李男在旁表示：「真男人都這樣解決事情」，以激將法唆使2名學童同意，進而互打巴掌10多下；李男過程中還在旁微笑說：「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳朵」。

案經雙方家長發現學童受有臉部挫傷、疼痛等傷害，向警方報案；檢察官指揮警方拘提李姓教師到案，並經李男同意自願搜索，在李男手機中發現由其他學生拍攝的打巴掌影片。

李姓教師坦承提議以互打巴掌解決糾紛，2名被害學童也指證歷歷，另有學生指證案發過程；檢察官認為，李姓教師涉犯教唆傷害等罪嫌，昨天予以起訴。

起訴並指出，由於被害人均為未滿12歲兒童，李姓教師涉嫌教唆兒童犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。（編輯：李亨山）1110630