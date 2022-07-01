檢審會通過三專生27人推薦名單 北檢襄閱入榜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北1日電）法務部檢察官人事審議委員會今天通過調派二審檢察官的「三專生」推薦名單，包括台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍等27人，將由法務部長從中圈選18人派任。

此外，檢審會也通過調派二審主任檢察官的推薦名單，包括張秋雲（司法官班22期）、王金聰（27期）、陳傳宗（29期），蔡清祥將從中圈選2人派任。

法務部官員說，一審檢察官、主任檢察官派任二審檢察官途徑包括輪調缺、調辦事；輪調缺即俗稱的三專生，職缺在二審，3年後回任一審檢察官；調二審辦事即俗稱的二專生，職缺在原地檢署，2年後歸建。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法務部長蔡清祥上週已圈選今年度「二專生」10人名單，檢審會今天則通過「三專生」入圍名單，共計27人，將由蔡清祥決定18名派任名單。

27人名單包括林淑玲（30期）、李山明（34期）、林忠義（34期）、戴東麗（34期）、黃士元（36期）、林映姿（37期）、張紜瑋（38期）、陳銘鋒（39期）、趙燕利（39期）、洪淑姿（39期）、洪瑞芬（39期）、黃冠運（40期）、張智堯（40期）、呂建興（40期）、樊家妍（40期）、黃彥琿（40期）、洪三峯（40期）、蔡英俊（40期）、林仲斌（40期）、王柏敦（40期）、陳玉萍（41期）、陳韻如（41期）、邱文中（42期）、卓俊忠（42期）、葉建成（42期）、劉穎芳（43期）、鄭益雄（44期）。（編輯：張銘坤）1110701