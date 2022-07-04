男因債務險遭上銬控制 持刀回擊債主均被送辦

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高雄薛姓男子與李姓男子（右）有債務糾紛，相約談判時遭李男與另名張姓男子欲上銬控制行動，薛男趁機持刀刺向其中1人後逃跑，並向警方報案；警方獲報後，將3人依妨害自由、殺人未遂等罪法辦。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄薛姓男子有債務糾紛，相約談判時遭對方2人欲上銬控制行動，薛男趁機拿出摺疊刀刺向其中1人後逃跑，並向警方報案。警方獲報後，將3人依妨害自由、殺人未遂等罪法辦。

高雄市警察局新興分局今天發布新聞稿表示，昨天中午12時許，警方獲報25歲薛姓男子在新興區民生一路某大樓附近向路旁民眾求助，稱自己遭人上銬控制。

員警獲報到場，薛男自稱從附近大樓逃出，因與26歲李姓男子有新台幣1萬餘元的債務糾紛，相約至民生一路某大樓住處商討還款事宜。

不料，李男竟與另名22歲張姓男子拿出手銬，要將薛男銬在椅子上控制行動。薛男說，擔心遭到不測，趁機拿出口袋中的折疊刀刺向張男胸口，隨後逃離大樓，請路人協助報警。

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警方表示，偵查隊與五福二所組成專案小組，向高雄地檢署申請拘票，循線趕往李、張2人所在醫院，張男傷勢無大礙，警方將2人詢後依涉嫌違反妨害自由罪移送偵辦。另薛男持刀刺傷張男胸口，依殺人未遂罪嫌移送。

新興分局表示，民眾如有任何債務問題，應理性尋求法律途徑解決，若有任何違法或違序滋事情形，將嚴正依法執法，遏阻暴力事件發生。（編輯：郭諭儒）1110704