新北檢選舉查察 已獲14件賄選情資

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新北地檢署因應地方公職人員選舉，5日召開第2次選舉查察期前策略會議，希望經由全民的監督，遏止賄選、暴力介入選舉等不法情事。（新北檢提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月5日

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北地檢署因應地方公職人員選舉，今天召開第2次選舉查察期前策略會議 。根據統計，檢方已接獲14件有關賄選情資，均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。

新北地檢署發布新聞稿指出，因應111年地方公職人員選舉工作，今天下午邀集法務部調查局新北市調查處及北部機動工作站、新北市政府警察局及新北市政府政風處、內政部移民署新北市專勤隊、新北市憲兵隊召開 第2次選舉查察期前策略會議。

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新北檢檢察長毛有增表示，由於轄區人口數及候選人數眾多，現今賄選方式多樣，這些都考驗查賄能力，所以一定要精進查賄技能，過濾情資，嚴查賄選及暴力、嚴辦境外資金及嚴防假訊息的偵辦原則，全力查賄，讓選舉能夠在公平公正的情況下順利完成。

新北檢表示，根據統計，截至今天已接獲14件有關賄選情資，均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。希望民眾勇於出面檢舉賄選，檢舉資料完全保密，除有檢舉獎金，更希望經由全民的監督，遏止賄選、暴力介入選舉等不法情事。（編輯：唐聲揚）1110705