19歲科大生望高寮賞夜景 下山過彎自摔送醫不治

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中今天凌晨2時發生死亡車禍，警方表示，19歲蔡姓嶺東科大生到望高寮賞完夜景後騎車下山，隨後的友人在過彎處看見火花後，發現蔡男摔倒在地，蔡男經送醫搶救仍宣告不治。

台中市警察局第四分局春社派出所表示，這起意外發生於凌晨2時10分許，事故地點位於南屯區中台路的一處路燈桿周邊。

警方初步調查指出，蔡男就讀嶺東科技大學，深夜與友人到望高寮賞完夜景後，約於2時3分許先行騎機車下山，同行友人隨後跟著下山，沿中台路往永春南路方向直行。

警方表示，據陳姓友人說明，行經事故地點時，在過彎處看見火花後，發現蔡姓男大生人車倒地，身上無明顯外傷，但有血跡，安全帽有擦痕，報案後由消防人員到場救護後，送台中榮總醫院急救，仍因傷重於凌晨3時11分許宣告不治。

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至於意外發生原因，警方說，蔡姓男大生經醫院抽血沒有飲酒情事，由於現場路口沒有監視器及行車影像，經調閱離案發地點較近的兩側監視器，顯示案發時沒有其他車輛經過，初步排除遭其他車輛碰撞情事，且路面乾燥，肇事原因還要進一步調查釐清。

望高寮是台中市賞夜景的休閒去處，尤其暑假常吸引許多年輕人上山賞景，但道路有許多彎道，且有路口未設置交通號誌。警方表示，近期將邀請道路主管機關，會勘交通工程，研議改善措施。同時警方也會持續加強違規取締、機動測照勤務，提醒車輛減速降低事故發生。（編輯：郭諭儒）1110706