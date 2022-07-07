影射謝長廷養子耍特權 條子鴿遭加重誹謗罪起訴

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（中央社記者林長順台北7日電）化名「條子鴿」的酈姓退休員警在網路指曾開罰某政二代闖紅燈但遭警局長官懲處，疑影射時任行政院長謝長廷養子謝維洲（現名張維洲）。台北地檢署今天依加重誹謗罪起訴酈男。

檢方指出，酈男去年9月4日晚間在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文指稱某次攔查一名闖紅燈駕駛，卻遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」逕行舉發後，他被警局長官處以2支申誡。鄺男在文末寫道「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念。」

檢方表示，酈男發文隔天，國民黨立委葉毓蘭將酈男貼文分享至臉書，酈男在貼文下方留言「後來，據督察組長私下告知，是謝公子檢舉我態度不佳，並表明他爸的身分…」等內容。

不過，台北市警方事後發布新聞指出，鄺男任職時間，分別為民國96年11月至101年10月、103年10月至109年12月，均在萬華警分局服務，期間未曾擔任偵查佐及特殊任務警力。

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北市警局當時表示，駐日代表謝長廷擔任行政院院長職務期間（94年2月1日至95年1月25日），鄺男並未在北市服務；經查此名退休警服務期間，並無因執勤態度不佳而被懲處紀錄。

張維洲對鄺男提告。北檢認為，鄺男涉嫌影射張維洲仍是謝長廷養子身分期間，曾因闖紅燈遭酈男攔停舉發交通違規，鄺男因此遭警察機關以「態度不佳」為由記申誡2支懲處等不實內容，已損害張維洲的社會評價及人格尊嚴，依加重誹謗罪起訴鄺男。（編輯：戴光育）1110707