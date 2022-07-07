中警破獲餐廳藏職業賭場 逮逃逸移工與通緝犯

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台中市警方日前接獲檢舉指大里區一處餐廳疑藏有職業賭場，警方6日前往攻堅查緝，帶回主嫌吳男及賭客共35人偵辦，訊後依法送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年7月7日

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市警方日前接獲檢舉指，大里區一處餐廳藏有職業賭場，經警方蒐證查緝後，帶回主嫌吳男及賭客共35人偵辦，另發現賭客中有4名逃逸外籍移工與1名毒品通緝犯，都被依法送辦。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，警方於7月4日接獲民眾檢舉，大里區1間餐廳常有大批民眾從店門進入卻不見用餐，且民眾進入後即往後門走去，並時有吵雜、喧鬧聲傳出，懷疑有民眾在內群聚賭博。

警方獲報後查訪蒐證，發現確實有多名民眾於非用餐時段進入餐廳且無用餐跡象，另餐廳周遭設有多支監視器監控，員警研判為職業賭場可能性極大，並將賭場設於餐廳2樓，以躲避警方查緝。

霧峰警分局與市警局保安警察大隊共同組成專案小組，昨天前往查緝，為避免圍捕時賭客脫逃，警方於餐廳出入口部署大批警力，見時機成熟進行攻堅。

辦案人員當場查獲吳姓主嫌等4名工作人員及在場賭客31人，並查扣賭具及賭資新台幣60餘萬元等證物。經查職業賭場以俗稱「妞妞」撲克牌玩法賭博，由賭客押注與莊家比大小來決定勝負。

警方全案詢問後，將吳姓主嫌等4人及賭客31人，分別依違反刑法賭博罪及社會秩序維護法移送台中地檢署偵辦。

另警方查證賭客身分時，發現其中3名賭客為逃逸外籍移工，另有1名林姓賭客為毒品案通緝犯，員警隨即將4人上銬逮捕，並於警詢後將逃逸外籍移工移送移民署台中專勤隊，林姓賭客移送彰化地方檢察署偵辦。（編輯：黃世雅）1110707