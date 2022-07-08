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因求職紛爭糾眾毆人拍片 台中警逮4人法辦

2022/7/8 16:02
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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市尤男與王男因求職糾紛發生口角，尤男找來其他3名友人，將王男帶至烏日區一處堤防邊毆打，還拍攝影片，影片在網路流傳後，警方今天循線逮捕尤男等4人依法送辦。

台中市警察局烏日分局今天告訴中央社記者，臉書社團「黑色豪門企業」今天上午轉貼一則影片，王男在烏日區麻園溪東路的仁德公園後方堤防，遭尤男等人毆打，影片引發網友議論。

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烏日警分局員警執行網路巡邏時發現影片，立即報請台中地檢署指揮偵辦，並調閱相關監視器，循線於5小時內，帶回涉案的尤姓、謝姓、彭姓與王姓等4名嫌疑人偵辦。

警方查出，影片中遭毆打的被害人王男，與涉案的尤男先前為國中同學，雙方因求職細故而發生口角糾紛，尤男便夥同其他3名友人約出王男，尤男與謝男毆打王男，其餘人在旁攝影毆打過程。警方詢後，依妨害秩序、傷害等罪嫌，將尤男等4人移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110708

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