網紅偕羊駝萌寵新北出任務 暑假青少年安全宣導

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新北市政府警察局特別邀請網紅王宥忻（左）及超可愛羊駝「麥可」一起「出任務」，針對青春專案實施重點及宣導事項，以活潑逗趣擬人化方式拍攝影片，加強宣導。（新北市警察局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市政府警察局為強化暑假期間青少年自我保護觀念，邀請網紅王宥忻「阿嬤」及其萌寵羊駝「麥可」一起代言波麗士出任務，宣導青少年暑期勿淪為犯罪工具。

新北市警察局發布新聞稿表示，青少年暑假無課業壓力，除宅在家，在娛樂場所活動機會相對增多，青少年也常會利用這段期間打工賺零錢。為保護青少年安全，特別邀請超人氣羊駝「麥可」擔任宣導大使，拍攝一系列宣導短片。

警方指出，透過羊駝「麥可」可愛擬人化的互動，針對新興毒品、未滿18歲深夜遊蕩及偏差行為、防制青少年充當詐欺車手、防制性剝削等議題，以活潑逗趣擬人化方式拍攝一系列宣導影片及互動直播，提醒青少年暑假期間打工小心不要受到受有心人士所利用，淪為犯罪工具。

警方表示，還特別邀請網路紅人王宥忻「阿嬤」進行網路直播有獎徵答宣導活動，藉由其親身經歷及教育孩子的經驗，與少年隊暢談青少年朋友問題及如何保護自己，讓青少年朋友輕輕鬆鬆知道如何防制犯罪及保護自我不受傷。

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新北市警局少年隊長林柏宏表示，鑒於現在青少年喜愛新奇事物，以往宣導多以人或活動為主軸，今年改採以超人氣羊駝「麥可」為宣導大使，希望藉由牠高人氣及擬人化活潑有趣的互動，達到令人耳目一新且寓教於樂的宣導效益。

林柏宏說，想看羊駝「麥可」出任務可愛模樣，請上市警局及少年隊、少輔會臉書（Facebook）、少年隊IG（Instagram）及王宥忻臉書觀看，還可參加好康的抽獎活動。（編輯：戴光育）1110713