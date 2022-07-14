更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

活動地磅科技執法不模糊 新北警取締超載利器

2022/7/14 10:41（7/14 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
道路工程載重有其上限，新北市板橋警分局13日下午2時至6時在板橋區板城路新北果菜市場前，以活動地磅執行取締砂石大貨車超載勤務；科技執法沒有模糊空間，活動地磅一測量就知道。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月14日
道路工程載重有其上限，新北市板橋警分局13日下午2時至6時在板橋區板城路新北果菜市場前，以活動地磅執行取締砂石大貨車超載勤務；科技執法沒有模糊空間，活動地磅一測量就知道。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市板橋警察分局今天表示，以「活動地磅」取締砂石大貨車超載，科技執法沒有模糊空間，駕駛是否心存僥倖超載，活動地磅一測量就知道，科學儀器不會騙人。

板橋警分局表示，13日下午2時至6時在板橋區板城路新北果菜市場前，以活動地磅執行取締砂石大貨車超載勤務。活動地磅機動性高，配合契約廠商共同執行勤務，鎖定大型車出入熱門時段機動盤查。

警方說，道路工程載重有其上限，轄內新北果菜批發市場常有大型貨車出沒；過重的大貨車、砂石車、聯結車不僅造成公路、橋梁受損，車輛過重、變更車體，甚至維護不善，煞車距離也會加大，一不慎就易發生死傷意外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方說，活動地磅使用秤重模組組成，適合攜帶到不同秤重需要區域間計重，警方執法沒有模糊空間；大型車是否心存僥倖心態，為節省運送班次而超載，利用活動地磅秤重就知道，科學儀器不會騙人。

板橋警分局以新聞稿表示，統計7月1日至13日已告發取締大型車、砂石車違規103件，包括超載、號牌污穢、超速、載運物品或路線未依規定，及車體配備違規等各式違規態樣；另外，透過活動地磅值勤，駕駛如不配合過磅，將以道路交通管理處罰條例處罰新台幣9萬元。（編輯：方沛清）1110714

新北市板橋警分局13日下午2時至6時在板橋區板城路新北果菜市場前，以活動地磅執行取締砂石大貨車超載勤務；活動地磅機動性高、科學儀器執法沒有模糊空間。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月14日
新北市板橋警分局13日下午2時至6時在板橋區板城路新北果菜市場前，以活動地磅執行取締砂石大貨車超載勤務；活動地磅機動性高、科學儀器執法沒有模糊空間。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年7月14日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族