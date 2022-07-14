工會成員遷戶籍投票遭判刑 告發桃園市長3參選人

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桃園市空服員職業工會與華航企業工會成員，14日至桃園地檢署告發桃園市長參選人林智堅、張善政及賴香伶虛偽遷徙戶籍。（桃產總提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月14日

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市空服員職業工會理事長趙剛等人2018年因遷戶籍投票，日前被最高法院判刑確定。趙剛等人今天到桃園地檢署告發桃園市3名市長參選人虛偽遷徙戶籍，未來也將申請釋憲。

桃園市空服員職業工會理事長趙剛、理事朱良駿，與華航企業工會理事長劉惠宗，上午至桃園地檢署告發民主進步黨桃園市長參選人林智堅、中國國民黨桃園市長參選人張善政，及民眾黨桃園市長參選人賴香伶，涉嫌違反刑法第146條虛偽遷徙戶籍。

桃園市產業總工會在新聞稿中表示，趙剛、朱良駿和劉惠宗，在2018年為了支持華航企業工會推派秘書長朱梅雪參選桃園市長，將戶籍遷到桃園，今年5月卻被最高法院認定是選舉幽靈人口，違反刑法第146條「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者」、判決確定。

桃產總表示，趙剛、朱良駿和劉惠宗均在華航工作20年以上，都是桃園在地工人，無論申請勞動檢查、勞資爭議調解或工會相關事務等，主管機關都是桃園市政府，桃園市長候選人是誰，對他們及其所屬工會皆影響重大，遷戶籍實不應構成虛偽投票。

桃產總表示，趙剛等人認為，賴香伶、張善政和林智堅，與桃園的關係遠遠不及在地勞工，為了讓自己當選、取得投票權和被選舉權，今年3月起才陸續將戶籍遷到桃園，依照最高法院的標準，這3名參選人都違反刑法第146條規定。

桃產總表示，政治人物可以遷戶籍到任何地區作候選人，卻不准百姓因為政治理念遷戶籍至實際生活區域表達意見，非常不公平；針對刑法第146條荒謬不合時宜，3人也將聲請釋憲。

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桃園地方法院判決書指出，趙剛、朱良駿和劉惠宗違反刑法第146條，「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票」，2019年判刑3人皆有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

經3人提起上訴，高等法院2020年認為他們有「居住事實」、不構成「虛偽遷徙戶籍」，撤銷原判決改判無罪；最高法院去年撤銷原判決發回更審，被改判有罪、維持一審判決，最高法院今年5月再駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110714