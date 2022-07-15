康建生技槍擊案現場留5顆彈殼 擬下午相驗遺體

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投草屯鎮康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，檢方今天透露初步查扣5顆彈殼，預計下午相驗、解剖遺體釐清死亡原因。至於行凶槍枝是否裝有滅音器，有待南投地檢署持續釐清。

康建生物科技公司昨天下午發生4死1重傷槍擊案震驚全國。一名男性犯嫌持槍鎖定公司負責人賴敏男等人行刑式轟頭，造成賴敏男的弟弟、女兒及劉姓男課長和張姓女員工死亡，賴敏男則是重傷，轉送台中榮民總醫院搶救。

南投地檢署主任檢察官李俊毅今天接受媒體聯訪表示，經高檢署檢察長張斗輝督請南投地檢署檢察長張云綺與專案檢察官張鈞翔等人指揮警方漏夜偵辦，訊問相關在場證人、調閱周邊監視錄影畫面，掌握1名男性可疑犯嫌。

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李俊毅指出，地檢署指揮警方積極查緝，同步調查行凶原因、槍枝來源，至於行凶槍枝有無裝設滅音管，將一併了解，現場初步查扣5顆彈殼；預計今天下午2時相驗、解剖死者遺體以釐清確切死亡原因。

賴敏男親友今天上午到南投殯儀館協助處理後事，他向媒體透露，這件事發生太突然，完全無法接受，他不清楚犯嫌是誰、行凶動機為何，但賴家兄弟與人無冤無仇，且長期投入社會公益，除捐錢贊助當地小學辦校慶，也曾捐贈消防車，一家好人卻遇到這種事，令人非常震驚。（編輯：郭諭儒）1110715