逆向行駛環東大道撞飛騎士墜地亡 女駕駛遭起訴

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（中央社記者劉世怡台北18日電）伍姓女子今年1月間駕車在台北市環東大道疑看錯導航，逆向行駛，把劉姓男騎士撞倒摔落至平面道路身亡。士檢日前偵結，考量伍女自首，依過失致死罪起訴並建請減輕其刑。

劉姓男騎士遭伍姓女駕駛白色車子撞倒前，曾先擦撞到高姓男子駕駛車輛的右後照鏡；高男被控過失致死罪部分，士林地檢署檢察官認定罪嫌不足，處分不起訴。

全案緣於，警方獲報，台北市環東大道1月25日深夜10時許發生車禍事故。警方調查，41歲伍姓女子駕車沿環東大道，由西往東方向逆向行駛，正面撞上22歲重機騎士劉姓男子，劉男從環東大道翻落至平面道路身亡。

檢方指出，案發後，伍女主動向到場處理的員警坦承自己是肇事者，自首接受裁判。

檢方表示，伍女承認有過失，供稱當天是要回蘇澳，她對路況不熟，衛星導航要她右轉，正與同車者討論時，已經來不及了，發現車子已經上環東大道並且逆向行駛，所以她只好一直往前開，本來想看有沒有地方可以下去，但對向有來車，她向左偏移行進後，就與劉姓騎士相撞。

高男則否認有過失致死犯行，當時沿環東大道往舊宗路方向行駛，突然看見一輛白色車子逆向行駛而來，怕會對撞，他立刻減速，有在想往右切換車道，但當時情況緊急，他有沒有往右切換車道不是很清楚；倒是白色車子有切換車道閃過他，接著就聽到碰一聲，看到機車與白色車子相撞。

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檢方調查，逆向行駛的伍女與高男在車道轉彎後才能互相看到對方，高男本能稍向右欲變換車道閃避，正好劉姓騎士加速從高男的車子右方超車，高男的右後照鏡與劉男發生擦撞，劉男當下未倒地，持續往前騎，適時伍女為閃避高男車子而切換車道，而與劉男正面相撞。

檢方指出，劉男原本騎在高男車子後方，在不清楚前方行車動態下，變換車道加速超車，雖與高男車子發生擦撞，但沒有倒下，是因為伍女駕車逆向行駛而發生對撞，劉男從環東大道翻落至平面道路身亡。因此起訴伍女，另對高男不起訴。（編輯：方沛清）1110718