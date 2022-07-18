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雲林虐童案 張麗善提獨立告訴要求嚴懲

2022/7/18 18:15
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（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）3歲男童遭母親柯女及其許姓男友虐待，雲林地檢署獲報後將柯女等2拘提到案，訊後聲請羈押獲准。雲林縣長張麗善表示，縣府已提出獨立告訴，強調任何虐待孩子的行為，一定要被嚴懲。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，柯姓女子（26歲）今年5月帶著3歲兒子到雲林麥寮找許男（31歲），2人不僅沒照顧孩子，竟以燃燒中的菸蒂灼燙男童的皮膚，還以牙齒咬住孩子臉頰，徒手大力捏掐皮肉，造成男童身體多處掐痕，大腿、小腿等多處有菸蒂燙傷疤痕，甚至眼結膜出血。

張麗善對此表示，縣府社會處在上週五已掌握此案，與各單位積極配合介入，根據了解，小男孩不僅遭到菸蒂燙傷，還被打得渾身是傷，真的是太可惡。

張麗善說，所幸男童外婆發現後報警處理，讓雲林地檢署拘提涉嫌虐待孩子的親生母親與同居人，現以違反兒少法聲請羈押獲准；至於男童則由縣府社會處緊急安排治療與安置。

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張麗善強調，任何虐待孩子的行為，絕對不能被接受，一定要嚴懲。針對虐童案，她也已在上週五行文地檢署並同時提出獨立告訴，絕不會漠視，並呼籲民眾適時關心周遭不尋常的情況，說不定就能讓不幸的孩子及時獲救。

對於所謂的「獨立告訴」，律師王振名解釋，男童年紀較輕，未必有能力表達自己的意思，且加害人為法定代理人（即柯女），故男童極有可能被加害人左右想法，而作出不利自身的決定。另依兒童及少年福利與權益保障法規定，對於兒童及少年犯罪者，案發地的主管機關得獨立告訴。（編輯：黃世雅）1110718

張麗善
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