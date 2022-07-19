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女稱僅欠14萬房被法拍 台中地院：積欠1100萬

2022/7/19 14:34
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（中央社記者蘇木春台中19日電）媒體報導張姓女子償還友人新台幣14萬元債務後，對方卻拿本票聲請強制執行，造成張女的透天厝被法拍；台中地院今天表示，張女積欠逾1100萬元債務，若有異議可依規定尋求救濟。

媒體報導，在中國工作的台灣籍張女，民國109年向友人借14萬元並簽立本票，她償還債務後未拿回本票，債權人仍拿本票到法院聲請強制執行，造成張女名下的透天厝遭法拍，張女指控房屋遭法院不當法拍。

台中地院今天發布新聞稿表示，經瞭解此強制執行案件債權人，除本票聲請強制執行債權人外，尚有拍賣抵押物債權人、次順位抵押權人及台中市政府地方稅務局、環境保護局、勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署、台中區監理所等併案執行債權人。

台中地院指出，全案合計債權本金金額逾1100萬餘元，非僅14萬元，台中地院民事執行處依法實施強制執行。

台中地院表示，本件強制執行案件尚在進行中，相關事件當事人或利害關係人如對執行法院強制執行命令、實施強制執行方法或程序有所爭執，應循聲明異議或異議之訴尋求救濟，以保障權利。（編輯：陳仁華）1110719

張女
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