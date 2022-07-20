張樹德接任基隆市警察局長 22日交接

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）因應基隆市警察局長劉耀欽退休，警政署今天表示，遺缺由台南市警察局副局長張樹德調任，另新北市警察局主任秘書劉鴻烈調任台南市警察局副局長，預計22日交接。

今年6、7月有多名高階警官退休，其中包括劉耀欽在內，警政署也在13日公布32名重要警職人事。

基隆市警察局長遺缺，警政署今天發新聞稿表示，基於現階段推動治安工作需要，並參據各適任人選的品德操守、專業能力和內外勤職務歷練等原則，進行通盤檢討，經報奉內政部核定，張樹德接任基隆市警察局長一職。

另，劉鴻烈也因應調任台南市警察局副局長，並統一於22日辦理交接、到任。

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根據警政署資料指出，張樹德曾任縣（市）政府警察局刑事警察隊長、分局長、督察長、副局長，台南市警察局保安科科長、分局長、警政署保安警察第二總隊主任秘書及副總隊長、警政署保安組長、嘉義市警察局長、台南市警察局主秘及副局長等職務，內、外勤職務歷練完整。

劉鴻烈曾任縣（市）政府警察局分局長、台北市警察局副分局長、督察、保安警察大隊大隊長、分局長，及警政署警察通訊所長、澎湖縣警察局長及新北市警察局主秘，職務歷練豐富。（編輯：李亨山）1110720