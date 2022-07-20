更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西歐熱浪肆虐 聯合國：極端高溫將成夏季常態至少持續到2060
首頁 / 社會

張樹德接任基隆市警察局長 22日交接

2022/7/20 11:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北20日電）因應基隆市警察局長劉耀欽退休，警政署今天表示，遺缺由台南市警察局副局長張樹德調任，另新北市警察局主任秘書劉鴻烈調任台南市警察局副局長，預計22日交接。

今年6、7月有多名高階警官退休，其中包括劉耀欽在內，警政署也在13日公布32名重要警職人事。

基隆市警察局長遺缺，警政署今天發新聞稿表示，基於現階段推動治安工作需要，並參據各適任人選的品德操守、專業能力和內外勤職務歷練等原則，進行通盤檢討，經報奉內政部核定，張樹德接任基隆市警察局長一職。

另，劉鴻烈也因應調任台南市警察局副局長，並統一於22日辦理交接、到任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據警政署資料指出，張樹德曾任縣（市）政府警察局刑事警察隊長、分局長、督察長、副局長，台南市警察局保安科科長、分局長、警政署保安警察第二總隊主任秘書及副總隊長、警政署保安組長、嘉義市警察局長、台南市警察局主秘及副局長等職務，內、外勤職務歷練完整。

劉鴻烈曾任縣（市）政府警察局分局長、台北市警察局副分局長、督察、保安警察大隊大隊長、分局長，及警政署警察通訊所長、澎湖縣警察局長及新北市警察局主秘，職務歷練豐富。（編輯：李亨山）1110720

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族