台商涉炒作大同股票 北院判賠6386萬元

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（中央社記者林長順台北20日電）台商鄭文逸等人涉嫌炒作大同公司股票，台北地方法院109年判決鄭文逸13年6月徒刑。民事部分，北院今天判決鄭文逸等4人應連帶賠償投資人6386萬餘元。全案可上訴。

檢方起訴指出，中國商人任國龍與鄭文逸於民國105年7、8月間，共同謀議炒作大同公司股價獲利，由任國龍以地下通匯及境外轉帳匯款2億元港幣給鄭文逸，並佯裝港資大量買進大同公司股票，拉抬大同股價。

大同董事會於106年5月11日進行改選，股票停止過戶日為同年3月13日，鄭文逸對外佯稱爭取經營權，卻不繼續持股及辦理登記參加股東會，竟於停止過戶日前，趁股價高點時，將證券帳戶內股票大舉賣出牟取暴利。

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台北地檢署於107年間起訴鄭文逸等人。台北地方法院於109年8月間判處鄭文逸13年6月徒刑、鄭文逸秘書張湘羚3年8月徒刑、股市炒手鄒興華4年6月徒刑、金主林振興9年10月徒刑、掮客張莒華無罪。

民事部分，投保中心代理逾百名投資人提起損害賠償訴訟，台北地院認定鄭文逸等人確實操縱大同股價，營造股票交易活絡假象，判決鄭文逸等4人應連帶賠償6386萬餘元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110720