台鐵員工涉猥褻女網友 懲戒法院判休職6月

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（中央社記者林長順台北24日電）台灣鐵路管理局曾姓工務員去年在交友軟體認識1名女網友後約出見面，涉強制猥褻女網友，士林地方法院判刑8月，交通部移送懲戒。懲戒法院判決曾男休職6月。可上訴。

判決指出，曾男為台鐵台北電力段工務員，去年1月間藉由交友軟體認識1名女網友，約定當天晚間看夜景。曾男開車載女網友一起出遊，待女網友上車後，強拉對方的手碰觸自己的生殖器，並撫摸女網友大腿內側得逞。

判決表示，女網友過程中一再要求曾男停車，曾男置之不理，便以手機發訊息給友人求助，友人與女網友母親分別到警局報案，曾男後來才讓女網友下車。

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曾男在偵審時否認犯罪，辯稱2人因出遊費用如何分擔之事意見不合，女網友才無端羅織攀誣。士林地方法院根據雙方LINE對話及相關證據後，不採信曾男說詞，依強制猥褻罪判有期徒刑8月。交通部將曾男移送懲戒。

懲戒法院審理後，認為曾男與女網友交遊之際，未能尊重對方人格尊嚴，謹守分際，竟為滿足自身性慾而有本件強制猥褻行為，侵害女網友性自主權，並嚴重損害機關形象及政府信譽，判處休職6月。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110724