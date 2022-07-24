台中大甲平房火警 1男子燒燙傷送醫
2022/7/24 22:32（7/24 22:51 更新）
台中市大甲區錦上街一處磚造平房24日晚間發生火警，消防局表示，消防人員抵達現場時，發現1名男子雙手臂及背部約30%燒燙傷，意識清楚，經處置後緊急送往大甲光田醫院救治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月24日
（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市大甲區錦上街一處磚造平房今晚發生火警，消防局表示，到場發現一名男子雙手臂及背部約30%燒燙傷，意識清楚，經處置後送往大甲光田醫院救治。
台中市消防局發布訊息表示，晚上8時許獲報位於大甲區錦上街的一處磚造平房起火燃燒，無法確定是否有人居住，隨即出動消防車及消防人員前往現場灌救。
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消防局表示，消防人員抵達現場時，傷者已在屋外，這名年約50歲的男子，全身共約30%的二度燒燙傷、意識清楚，處置後由救護車緊急送往大甲光田醫院診治。
至於起火原因，消防局指出，現場受傷民眾自訴想不開，開瓦斯引起火災造成受傷，且有一桶約4公斤液化石油氣鋼瓶。火勢造成臥室及廚房全面燒毀，但無法確認何物燃燒，起火原因不排除人為因素引起。（編輯：李錫璋）1110724
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