愛國同心會張秀葉涉賄選 最高法院判3年5月定讞

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（中央社記者林長順台北25日電）愛國同心會成員張秀葉於民國107年參選台北市議員涉辦餐會賄選，一、二審均被依違反公職人員選舉罷免法判處有期徒刑3年5月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。

檢方起訴指出，張秀葉於民國107年代表中國民主進步黨參選台北市第13屆中正、萬華區市議員選舉，她自101年起擔任愛國同心會秘書長，負責管理愛國同心會及中國民主進步黨帳務。張秀葉當年落選。

檢方表示，張秀葉等人涉嫌於107年10月1日在台北市某餐廳舉辦餐會，席開50多桌招待選民、每桌金額至少新台幣7000元以上，進行選舉造勢活動，餐會與選舉投票有對價關係。

台北地方法院認定，張秀葉等人假藉慶祝中國國慶舉辦餐會，實為張秀葉賄選，依違反選罷法，判周慶峻3年6月徒刑、張秀葉3年5月徒刑、時任競選總部辦公室主任陳玲湘3年2月徒刑、周慶峻妻子林明美徒刑3年3月。

台灣高等法院審理期間，周慶峻因病死亡，合議庭諭知公訴不受理；張秀葉逃匿無蹤，合議庭一度擬通緝她，考量有委任律師出庭作罷，仍判她3年5月；林明美仍判3年3月，陳玲湘改判1年10月，緩刑4年。最高法院今天駁回上訴定讞。

林明美、張秀葉另涉滲透法始終未到案，台北地檢署日前對2人發布通緝。（編輯：方沛清）1110725