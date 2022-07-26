山老鼠遇攔查騎車衝撞 保警負傷逮人

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警政署保七總隊第五大隊26日表示，日前接獲通報新竹縣尖石鄉國有林班地疑有山老鼠盜伐情事，前往查緝時遭黃姓犯嫌騎機車衝撞，員警負傷逮人。（保七總隊第五大隊提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月26日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）警政署保七總隊第五大隊今天說，日前接獲通報新竹縣尖石鄉國有林班地疑有山老鼠盜伐情事，前往查緝時遭黃姓犯嫌騎機車衝撞，員警負傷逮人，並持續追緝另1名逃逸貨車駕駛。

保七總隊第五大隊發布新聞稿指出，新竹林管處日前通報有可疑車輛停放在新竹縣尖石鄉竹東事業區水田林道國有林班地，疑有盜伐情事，23日深夜會同林管處人員前往查緝，在竹58縣道4公里處，發現1部自小貨車及1部機車行跡可疑。

保七總隊第五大隊副大隊長鄒騰勝表示，警方上前攔查時，騎乘機車的黃姓男子（55歲）直接加速衝撞員警；另由葉姓男子駕駛的小貨車則迅速倒車逃逸，途中不慎翻落約5公尺深邊坡，葉男於翻車後，趁夜摸黑棄車逃離。

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鄒騰勝指出，攔查員警遭衝撞後，右腳膝蓋擦、挫傷，仍奮力當場逮捕黃男，並於翻落的貨車上起獲自國有林班地竊取的3塊肖楠木、鏈鋸、智慧型手機及普通重型機車1輛等犯罪工具。

警方調查，黃、葉2嫌為牟取不法利益，趁夜間進入新竹縣尖石鄉竹東事業區水田林道國有林班地竊取貴重林木肖楠，俟機變賣換取現金，目前已鎖定傳喚葉姓男子，若不到案將報請檢方發布通緝，全案依妨害公務罪、森林法及刑法竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110726