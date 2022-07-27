台南男子談判權利車糾紛遭毆被擄 警逮5人送辦

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台南市陳姓男子25日晚上因權利車糾紛而談判，遭人毆打後被押上車，警方陸續逮捕莊姓男子等5人到案，26日依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月27日

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市陳姓男子和莊姓男子25日晚上因權利車糾紛而談判，雙方一言不合，陳男遭莊男一夥5人毆打後被押上車，警方獲報後立刻攔截，陸續逮捕涉嫌人到案，昨天依法送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，34歲陳男將權利車借給28歲莊男，卻被租賃公司發現拖走權利車，陳男要求莊男賠償，雙方25日晚上8時許在中西區西和路談判，陳男單刀赴會，莊男卻找來27歲蘇男、19歲張男等4人到場。

陳男要求莊男賠償新台幣25萬元，但莊男僅願拿出15萬元，雙方一言不合，陳男遭莊男等5人圍毆後，陳男被莊男、蘇男等人押上車帶走，張男等3人騎機車離開。

警方獲報後立刻攔截，當天晚上10時許在金華路2段攔捕到莊男和蘇男，但陳男當時已獲釋下車；警方26日凌晨又陸續逮捕張男等3人到案。

莊男和蘇男一開始謊稱因慶生惡作劇才押走陳男，後來警方在中西區郭綜合醫院找到自行就醫的陳男，但陳男疑因擔心權利車生意，也否認被打遭擄走，最後莊男等人承認動手及押人。

警方訊後，依聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌，將莊男等人移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳政一）1110727