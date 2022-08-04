境外劣質品混充阿里山高山茶 女業主詐欺罪起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義市經營茶行的林姓女子遭控自108年起購買金萱茶摻入境外劣質茶葉，且標示阿里山茶區，並以價格較高的清心烏龍茶販賣，今年1月遭查獲，檢方今依詐欺取財等罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，林女在嘉義市垂楊路經營一家茶工坊，還擔任嘉義市建成街一家茶行負責人，竟為求降低成本，於108年至109年12月間，以及110年5月間，以210斤金萱茶葉、新台幣10萬元的價格，分別向葉姓茶商、嘉義縣梅山鄉農會購買420斤、210斤金萱茶葉。

林女另自真實姓名不詳人士購得境外劣質茶葉，並在茶工坊內，將購得的茶葉混充後，分裝為300公克、150公克、25公克、15公克不等重量，裝入自行設計的外包裝，並虛偽標示「清香穀雨烏龍」、「茶園：阿里山國家風景區高山茶園」等不實文字，且於網路購買頁面上標註品種為價格較高「青心烏龍種」後，分別在網路商店及實體門市販售。

嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮調查局嘉義市調查站偵辦林女以境外茶葉混充阿里山茶葉一案，經專案小組於今年1月26日執行搜索，並扣得混充茶葉等物證，後續將查扣茶葉送往農委會茶葉改良場進行茶葉產地鑑定，其結果為「含有境外茶」。

林女涉嫌以境外茶葉混充阿里山高山茶案，檢方依詐欺取財等罪嫌起訴。林女的犯罪所得91萬元，並由法院依法宣告沒收。

嘉義地檢署表示，台灣種植的茶葉品質優良，享譽國際，對於不肖茶商為降低成本謀取暴利，以境外茶葉混充台灣茶葉欺騙消費大眾，並影響台灣茶商譽行為，檢調從嚴追訴，以維護消費者及茶農權益。（編輯：卞金峰）1110804