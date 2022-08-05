更多編輯台推薦新聞：
中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄城中城大火46死 主嫌黃格格亂倒灰燼釀災一審判無期
首頁 / 社會

老婦稱台海緊張提鉅款買黃金 警及時攔阻詐騙

2022/8/5 09:59（8/5 10:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共軍在台灣周邊海域軍演，台南鄭姓老婦4日以台海緊張為由，在銀行提款要購買1.25公斤黃金，所幸警方及時攔阻阻詐。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月5日
共軍在台灣周邊海域軍演，台南鄭姓老婦4日以台海緊張為由，在銀行提款要購買1.25公斤黃金，所幸警方及時攔阻阻詐。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）共軍在台灣周邊海域軍演，台南鄭姓老婦昨天以台海緊張為由，在銀行提款要購買1.25公斤黃金，立刻驚動警方，老婦才說「黃金是要給檢察官的」，警方發現原來又是詐騙並攔阻。

台南市政府警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，70歲鄭姓老婦昨天下午拿著存摺及印章到台灣銀行台南分行，一開口就要提款購買1.25公斤的實體黃金條，相當於新台幣215萬元；老婦表示，台海緊張，她要買些黃金備用。

銀行行員驚覺有異，立刻報警，警方趕到現場調查，老婦才小聲說：「黃金是要給檢察官的，不要封我財產，檢察官會派警察來拿黃金」。

警方發現，老婦接到詐騙集團電話，以老婦涉及證件遭冒用案件，要求老婦趕緊到銀行購買黃金交付保證金。所幸警方攔阻，老婦才未失金。（編輯：陳政偉）1110805

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族