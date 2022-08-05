老婦稱台海緊張提鉅款買黃金 警及時攔阻詐騙

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共軍在台灣周邊海域軍演，台南鄭姓老婦4日以台海緊張為由，在銀行提款要購買1.25公斤黃金，所幸警方及時攔阻阻詐。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年8月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）共軍在台灣周邊海域軍演，台南鄭姓老婦昨天以台海緊張為由，在銀行提款要購買1.25公斤黃金，立刻驚動警方，老婦才說「黃金是要給檢察官的」，警方發現原來又是詐騙並攔阻。

台南市政府警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，70歲鄭姓老婦昨天下午拿著存摺及印章到台灣銀行台南分行，一開口就要提款購買1.25公斤的實體黃金條，相當於新台幣215萬元；老婦表示，台海緊張，她要買些黃金備用。

銀行行員驚覺有異，立刻報警，警方趕到現場調查，老婦才小聲說：「黃金是要給檢察官的，不要封我財產，檢察官會派警察來拿黃金」。

警方發現，老婦接到詐騙集團電話，以老婦涉及證件遭冒用案件，要求老婦趕緊到銀行購買黃金交付保證金。所幸警方攔阻，老婦才未失金。（編輯：陳政偉）1110805