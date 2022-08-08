國1頭份段大貨車追撞工程車 3傷送醫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）一輛大貨車今天上午行經國道1號北上頭份路段，疑似精神不濟未注意車前狀況，追撞前方進行移動式撿拾垃圾作業的工程車輛，造成貨車駕駛及2名作業人員，共3人受傷送醫。

苗栗縣消防局指出，上午10時50分許接獲報案，國道1號北上112公里處發生車禍，派遣頭屋、特搜等分隊人車趕往現場，救護人員到場發現一輛工程車與大貨車擦撞，現場共3名傷患，分別為大貨車駕駛及工程車駕駛、副駕駛，3人皆未受困，意識清楚，由救護人員給予頸圈、長背板固定後，送往為恭醫院救治。

國道警察局第二大隊造橋分隊小隊長吳佳勳接受媒體聯訪表示，現場為國道高速公路局進行移動式清掃作業，一輛施工車在外側路肩撿拾垃圾，另一輛在後方警戒；經初步勘查，大貨車洪姓駕駛（33歲）疑似精神不濟失控，車身偏移，擦撞施工車輛，最後煞停在內側車道。

車禍發生後，占用內側及外側車道，後方車流一度嚴重回堵，事故現場於上午11時53分許排除，恢復全線通車。

警方指出，包括貨車駕駛在內，3名傷者仍在醫院檢傷，詳細肇事原因，待後續進一步調查釐清。（編輯：張雅淨）1110808