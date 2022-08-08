更多編輯台推薦新聞：
18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家
政治

18歲來台求學5年 宏都拉斯大使：台灣是我第二個家

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權
運動

影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察
產經

台海情勢促台美日組半導體鐵三角 歐盟動向待觀察

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看
政治

共軍軍演72小時 台灣海域船舶情勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土1萬5206例 增26死、中重症45人
首頁 / 社會

國1頭份段大貨車追撞工程車 3傷送醫

2022/8/8 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）一輛大貨車今天上午行經國道1號北上頭份路段，疑似精神不濟未注意車前狀況，追撞前方進行移動式撿拾垃圾作業的工程車輛，造成貨車駕駛及2名作業人員，共3人受傷送醫。

苗栗縣消防局指出，上午10時50分許接獲報案，國道1號北上112公里處發生車禍，派遣頭屋、特搜等分隊人車趕往現場，救護人員到場發現一輛工程車與大貨車擦撞，現場共3名傷患，分別為大貨車駕駛及工程車駕駛、副駕駛，3人皆未受困，意識清楚，由救護人員給予頸圈、長背板固定後，送往為恭醫院救治。

國道警察局第二大隊造橋分隊小隊長吳佳勳接受媒體聯訪表示，現場為國道高速公路局進行移動式清掃作業，一輛施工車在外側路肩撿拾垃圾，另一輛在後方警戒；經初步勘查，大貨車洪姓駕駛（33歲）疑似精神不濟失控，車身偏移，擦撞施工車輛，最後煞停在內側車道。

車禍發生後，占用內側及外側車道，後方車流一度嚴重回堵，事故現場於上午11時53分許排除，恢復全線通車。

警方指出，包括貨車駕駛在內，3名傷者仍在醫院檢傷，詳細肇事原因，待後續進一步調查釐清。（編輯：張雅淨）1110808

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族