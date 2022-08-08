假冒妹妹每天關心卸險詐百萬 機靈行員阻止保積蓄

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）嘉義縣7旬獨居楊姓婦人日前接連接到1名自稱是妹妹的詐騙電話，歹徒噓寒問暖後，開口說要購屋需新台幣100萬元，楊婦不疑有他至銀行匯款，機靈行員及時報警阻止，保住積蓄。

嘉義縣警察局民雄分局民興派出所副所長林彥良今天告訴中央社記者，7旬楊姓婦人因子女出外工作，獨居在民雄鄉住家，日前突然接到自稱是「妹妹」的電話，對方關心其生活起居、身體病痛。

警方說，後來這通自稱是楊婦「妹妹」的電話，持續有好幾天都打電話，內容大都是關心的話語，並噓寒問暖，讓楊婦備感親切，誤以為是真的妹妹。

警方進一步指出，這名假冒楊婦「妹妹」的人，4日向楊婦開口因欲購置新屋，急需100萬元，楊婦不疑有他，以為是真的妹妹需要錢，當天至台灣中小企業銀行民雄分行欲匯款100萬元，行員覺得楊婦要把百萬金錢匯到他人帳戶，直覺有異，便通報轄區民興派出所。

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員警到場，楊婦仍執意匯款，便耐心詢問楊婦匯款大筆現金原因，楊婦則告知是「妹妹」急需金錢購屋，員警則細心開導楊婦，並請楊婦再次撥打電話向妹妹確認，其妹妹表示近來未打電話給楊婦，這才驚覺是接到詐騙電話險遭詐騙積蓄。

民興派出所員警防止楊婦遭二次詐騙並護送安全返回家中，楊婦及其家屬對於警方及銀行行員熱心積極防詐態度，深表感謝。（編輯：卞金峰）1110808