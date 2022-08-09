男子疑被打死倒臥屋內 南投警蒐證追查犯嫌

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南投縣9日發生凶殺命案，一名從事移工仲介的張姓男子倒臥民宅屋內，送醫仍不治，警方初步判斷男子疑被打死，目前尚無可疑對象犯嫌，持續採證。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月9日

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）康建生技4死槍擊案後，南投縣今天再發生凶殺命案，一名從事移工仲介的張姓男子倒臥民宅屋內，送醫仍不治，警方初步判斷男子疑被打死，目前尚無可疑對象犯嫌，持續採證。

一名從事移工仲介工作的張姓中年男子今天被發現倒臥住處客廳，親友趕緊報案送醫，警方到場查看男子失去生命徵象，且有打鬥跡象，立即拉起刑案現場封鎖線展開鑑識蒐證作業，警方初步表示，此案疑為凶殺，但不排除任何可能，持續在屋內採證，以釐清案情。

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醫院透過文字資料表示，男子上午由南投縣消防局救護車送至醫院急診室，到院時，男子無自發性呼吸、無血壓、無脈搏，頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上與背部有大面積瘀斑，兩側下肢各有開放性傷口，緊急處置仍無法恢復生命徵象，死因及後續交檢警調查。

鄰居表示，男子的姊姊今天到訪，發現弟弟倒臥客廳地板，男子應是從事外籍移工仲介，很會講越南語，住處經常有人進出，出入相當複雜，好像也會將房間出租給移工，且男子自稱很有錢，每月收入相當高，也會借錢給人，不過今天沒聽到屋內有打鬥聲。（編輯：謝雅竹）1110809