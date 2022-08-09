紅火案更三審開庭 辜仲諒：我沒有犯罪

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（中央社記者劉世怡台北9日電）纏訟逾16年紅火案，被告、前中信金副董事長辜仲諒更二審獲無罪遭撤銷發回，高院更三審今天開庭，辜仲諒庭上強調沒有犯罪；檢辯雙方就處分結構債時，有無必要及急迫性爭執。

辜仲諒在庭上表示，檢方上訴無理由，「我沒有犯罪，時間過久，請律師幫忙說明，我不認罪」。

律師方伯勳指出，針對中信金轉投資兆豐金的適法性，中信銀於民國95年1月間當時處分本案結構債，有其必要性及急迫性；辜仲諒批次處分結構債後，最後處分結構債的對象，客觀上是時任妹夫陳俊哲（已通緝）所控制的紅火公司，但此仍屬真正有效的買賣契約，金額也符合當時巿場價值，未來結構債贖回並無必然獲利預期；辜仲諒沒有背信犯意，且未使中信銀發生任何財產損失。

檢察官張安箴表示，上週五才收到律師辯護書狀，今天開庭才知律師辯護要旨，會儘快整理爭點，具狀給法院；最高法院發回意旨重點在於，紅火從結構債交易起至款項分配使用，均未經董事會同意，律師剛提出到此處分結構債有必要性及急迫性，但是不管如何，在銀行法及金控法並沒有免除須向董事會報告的義務。

張安箴提及，本案纏訟多年，歷審都可看到辜仲諒的行為，就是把中信金或中信銀當個人公司在處理，雖然坊間都以中信辜家稱之，但不表示中信金或中信銀為辜家獨資，仍有許多股東，股東權益仍受銀行法及金控法相關規定而有保障。

律師表示，就檢察官提及部分，再具狀給法院；受命法官鄭富城庭末諭知，本件候核辦。

全案緣於，辜仲諒被控與中信金控財務長張明田等人為插旗兆豐金融控股公司，購入連結兆豐金控股票的結構債，在民國95年間未經中信銀行董事會核議，將結構債賣給紅火公司。

檢方認為，辜仲諒等人拉抬兆豐金股價，助紅火贖回結構債而獲利3047萬4717.12美元（以當時匯率計算約新台幣10億餘元），但紅火非屬中信金控體系，辜仲諒等人得以任意處分紅火獲利，而損害中信金控，起訴辜仲諒等人。

台北地方法院一審依違反證券交易法、銀行法等罪判處辜仲諒9年徒刑。台灣高等法院二審依違反銀行法判辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金新台幣1.5億元。

高院更一審認定辜仲諒觸犯金融控股公司法共同背信罪，符合自白犯罪並繳交犯罪所得、刑事妥速審判法減刑規定，改判3年6月。

高院更二審認為辜仲諒等人並無間接操縱股價及背信行為，去年改判辜仲諒等人無罪。高檢署不服提起上訴。最高法院5月間撤銷原判決，發回高院更審。（編輯：李亨山）1110809