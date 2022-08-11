前法官陳志祥遭評未達良好 提告司法院敗訴

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（中央社記者劉世怡台北11日電）前基隆地院法官陳志祥107年間兼任職務法庭法官時，判決案件後8次接受媒體採訪，司法院認為言論不當，將他年終職務評定決定未達良好、考績丙等，陳志祥不服興訟，法院判敗訴。

全案緣於，陳志祥（已退休）於承審前法官陳鴻斌涉與助理有異常互動的懲戒案件，於107年間判決後陸續8次接受媒體訪問。

年終職務評定部分，評定機關基隆地院於108年間就陳志祥107年年終職務評定為「未達良好」，陳志祥不服提複核，基隆地院改評定為「良好」，陸續層報到司法院。

司法院人事審議委員會於109年初認定陳志祥發表言論，引喻失當等，涉違反法官法及法官倫理規範等情事，對陳志祥作成「警告」的職務監督處分。

司法院職務評定評議委員會於109年5月間就陳志祥年終職務評定決議，改列為「未達良好」（原處分）；司法院認為陳志祥違失行為於107年發生，當然須納入107年終職評參據，基隆地將他評列良好，難認妥適，為符程序經濟，因此不再退還基隆地院重行辦理，依職評辦法規定，由司法院逕予改列為「未達良好」。

陳志祥不服遭評「未達良好」，循序提起複核、再複核遭駁回，提起本件行政訴訟，請求撤銷「未達良好」原處分，且司法院應就基隆地院評定「良好」意見，作成核定處分，案件由台北高等行政法院審理。

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北高行日前認定，司法院依法官法規定，辦理陳志祥本件評定意見核定時，考量陳志祥8次接受媒體訪問等行為，招致社會批評聲浪，使外界對司法公正性、公信力及法官是否具備專業性平意識產生疑慮，損及司法形象嚴重，並綜合陳志祥學識能力、敬業精神、裁判品質等，而認定基隆地院評定「良好」意見，不僅違反職評辦法，評定結果也不適當，司法院逕予改列評定結果為「未達良好」，並無違誤，因此判決駁回，也就是陳志祥敗訴。全案可上訴。

至於，陳志祥遭記警告提告興訟部分，懲戒法院之前已判決駁回確定。（編輯：李錫璋）1110811