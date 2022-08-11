洗劫9旬老婦害命 3嫌各判14年半至15年定讞

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（中央社記者蕭博文台北11日電）林姓男子覬覦同住9旬李姓老婦財物，夥同張男、彭男綑綁老婦洗劫，導致老婦窒息身亡。更二審依強盜致死罪判林男、張男各15年徒刑，彭男14年半，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，男子林昆鋒受友人之託，照顧友人年邁的母親與中風的姊姊，因此寄居李婦母女位於新北市新莊區的家中10餘年；林男因缺錢花用，又不滿李婦母女常懷疑他偷竊，與友人張宥和、彭奕皓共謀強盜。

民國107年7月26日，林昆鋒以護肝、保健藥物名目包藏禍心，讓李婦母女服下安眠藥後昏睡，即以手機聯絡張男、彭男入屋，再以童軍繩綑綁，並以毛巾、膠帶封住李婦母女嘴巴，搜刮財物現金新台幣2萬2000元、提款卡、金戒指等財物。

張宥和犯案期間遭甦醒的李婦辱罵而心生不悅，將綑綁李婦頸部的童軍繩拉緊，並以膠帶纏繞，再以手摀住女方嘴巴，導致她因頸部、嘴巴遭外力壓迫而窒息死亡；李婦的女兒經送醫治療倖免於死。

一審新北地方法院認定3嫌構成強盜殺人罪，判處無期徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍依強盜殺人罪判3嫌無期徒刑；案經最高法院第一次發回，高院更一審依強盜殺人罪判張宥和無期徒刑，另改依強盜罪判處林男12年徒刑，彭男11年徒刑。

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案經最高法院第二次發回，高院更二審認為，3嫌犯行目的僅在謀財而無害命之意，不構成強盜故意殺人罪，但3嫌客觀上均能預見對年邁李婦餵食藥物、繩索綑綁及膠帶黏貼有危害李婦生命的可能性，改依強盜致人於死罪各判林昆鋒、張宥和15年徒刑，彭奕皓14年6月。

檢察官不服更二審判決，主張應以強盜殺人罪論處；但最高法院認為，更二審判決適用法則並無違誤，且無其他違法之處，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：唐聲揚）1110811