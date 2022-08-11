涉助產婦詐保 禾馨營運長林思宏發4點聲明自清

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）禾馨集團5診所涉協助產婦詐保，營運長林思宏等逾百人遭訴。林思宏今天發出4點書面聲明，將配合司法單位調查，絕無從中獲利，並指剖腹理賠是醫界夢靨與社會共同長久難題。

禾馨集團5家診所涉出具不實醫療診斷證明，讓產婦向保險公司申請醫療給付，涉詐保新台幣6738萬餘元。北檢今天依詐欺等罪嫌起訴林思宏、19名保險業務員、80名產婦等共109人。

林思宏稍早在臉書（Facebook）發表4點書面聲明指出，針對台北地檢署偵查終結一事，診所聲明如下，首先，對於檢方偵結起訴感到遺憾，也對造成社會不安深感抱歉。

其次，此事件已進入司法程序，將全力配合檢調與司法單位，並盡力說明身為醫療單位的立場與難處。禾馨集團始終堅持醫者仁心的初衷，秉持服務病患的立場，一心為病患提供最專業的診療而努力，絕無從中獲利之事。

再者，相信醫師的專業立場與判斷，且並未從中獲取任何利益，在此時刻，將與所有醫療從業人員一起度過這個艱難的時期。

最後，禾馨集團想向社會表達，剖腹理賠的爭議一直是醫界夢魘，更是社會共同的長久難題，禾馨也會正視這個議題，做最深刻自省。（編輯：戴光育）1110811