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勞動基金炒股案 台北地方法院19日宣判

2022/8/14 12:12
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（中央社記者林長順台北14日電）勞動基金炒股案，台北地檢署依貪污治罪條例、證交法操縱股價等罪起訴勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文等12人。台北地院今年4月間辯論終結，將於8月19日宣判。

檢方起訴指出，寶佳集團執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人自民國108年5月下旬起，謀議炒作遠東百貨公司股票，將股價拉抬後，109年5月至7月間計劃賣出股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文企圖利用勞動基金接手獲利。

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檢廉查出，游迺文109年8月間在台北市某家私廚接受招待，享用昂貴餐飲後，同時要求下屬及透過證券業者以高於設定價格買進遠百股票，涉嫌操縱股價，讓寶佳等公司得以出脫手中的遠百股票獲利。

台北地檢署去年2月間依貪污治罪條例、證券交易法操縱股價罪、證券投資信託及顧問法損害證券投資信託基金資產等罪嫌起訴游迺文、唐楚烈、邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等12人。（編輯：張銘坤）1110814

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