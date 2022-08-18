前女友帶人談判 男子揮刀釀1死2傷遭判無期

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（中央社記者劉世怡台北18日電）胡姓女子不滿吳姓前男友暴力相向，去年2月間找3名友人陪同到吳男住處談判賠償，吳男竟拿出尖刀揮舞砍人，造成1死2傷。二審高等法院今天仍依殺人罪判吳男無期徒刑。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，吳男於原審否認殺人犯行，經耗費司法程序調查相關證據後為有罪判決，直到於二審審理辯論時才坦承犯行。

二審合議庭考量吳男持生魚片刀行凶，造成本件憾事，迄今未賠償或取得被害人諒解，以及吳男是基於殺人的不確定故意，並不是預謀或主動尋釁，非毫無救贖可能，因此仍判吳男無期徒刑，還可上訴。

判決指出，40歲吳男去年2月3日毆打當時的同居女友胡姓女子，胡女提告傷害。吳男委託友人支付新台幣5000元給胡女，胡女撤回告訴。胡女事後認為賠償金太少，在陳姓、林姓，彭姓等3名男性友人陪同下，到吳男位於新北市汐止區住處談判，要求再賠償。

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判決表示，雙方談判過程中發生言語衝突，胡女說要向吳男的母親拿錢，吳男因此情緒失控，從房間內拿出生魚片刀揮舞砍人。陳男、彭男2人手腳受傷，經送醫無大礙；林男因左胸口被刺傷倒在血泊中，當場無生命跡象，送醫後宣告不治。

一審士林地方法院宣判，吳男殺死林男部分，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身；吳男殺傷陳男、彭男部分，依殺人未遂罪分別判處6年、8年徒刑。合併執行無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：張雅淨）1110818