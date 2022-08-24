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海外打工陷阱多 高市警網路留言舉牌勸導阻詐

2022/8/24 16:47
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）柬埔寨打工陷阱頻傳，高市刑大統計被害人多以年輕人居多，近期運用警力在海外職缺貼文下方留言阻詐，另也在各大交通轉運點舉牌宣傳，藉此攔阻潛在被害人。

海外高薪藏陷阱，高雄市政府警察局統計赴境外被害人年齡層以20至30歲年輕人居多，青年更是一個揪一個、呼朋引伴，出境地點多集中往柬埔寨、緬甸及泰國等地。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天新聞稿指出，警方為避免民眾赴境外工作受害，從偵查面、預防面整合各項資源，為增加觸及率及觸及人次，率先從網路、實體分進合擊宣導，運用警力直接切入犯罪集團常用網路社群（如偏門工作、海外博弈）等相關社群強力宣導。

刑大表示，警方在海外職缺貼文下方留言，提供影片連結及圖片訊息等，將相關訊息傳遞給高風險族群，並追查相關海外職缺貼文者身分，查緝幕後犯罪組織，迄今已辦理推播貼文、留言104則。

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實體宣導方面，警方在轄內各偏鄉及原民部落宣講，也同步擴大至各大交通轉運要點舉牌宣導，勸導民眾勿遭詐騙集團迷惑，攔阻潛在被害人，全面強化整體市民「識詐」防禦力。

此外，高市刑大統合所屬17個分局及相關單位執行「靖柬專案」成果豐碩，今年8月已查獲人口販運集團2件12人，正循線擴大清查中。呼籲有意前往海外打工的民眾務必提高警覺，或直接撥打110或165查證。（編輯：郭諭儒）1110824

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