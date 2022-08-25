彰化炸雞店換瓦斯不慎引大火 2人受傷送醫

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彰化縣溪湖鎮一間炸雞店24日晚間更換瓦斯桶時，不慎引發火警，火勢一發不可收拾，消防局人員獲報到場立即拉水線滅火，有2人受傷送醫。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月25日

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化縣溪湖鎮1間炸雞店昨晚更換瓦斯桶時不慎引發大火，火勢一發不可收拾，火舌瞬間吞沒停在炸雞店前的車輛，也波及隔壁民宅，消防隊員趕到現場滅火，有2人受傷送醫。

彰化縣消防局今天發布新聞訊息指出，昨晚10時14分左右接獲民眾報案指稱，彰化溪湖鎮員鹿路1間炸雞店起火燃燒，火勢延燒到隔壁民宅，消防局出動20輛消防車、2輛救護車以及40名消防員前往救援。

消防局表示，消防隊員到場後，炸雞店和隔壁民宅都陷入火海，有民眾指出，1名老婦人受困在民宅3樓；消防隊員立即拉水線滅火，將老婦人救出，並將受傷的炸雞店老闆29歲許姓男子及84歲吳姓老婦人送往部立彰化醫院急救。

彰化醫院指出，許姓男子全身有20%面積二度燒燙傷住院；吳姓婦人輕微嗆傷，觀察無礙後出院。

消防局表示，許男昨晚疑似在更換瓦斯桶時不慎引發大火，所幸炸雞店及隔壁民宅內的民眾都及時逃出，至於起火原因及責任歸屬，仍待進一步調查。（編輯：張雅淨）1110825