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北市男子持開山刀砍殺前女友 快打警壓制逮捕

2022/8/29 15:11（8/29 15:56 更新）
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台北市南港區29日發生情殺案，陳姓男子持開山刀到前女友的工作地點外等候，見她外出便尾隨持刀追砍，警方獲報立即出動快打警力到場將陳男壓制。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月29日
台北市南港區29日發生情殺案，陳姓男子持開山刀到前女友的工作地點外等候，見她外出便尾隨持刀追砍，警方獲報立即出動快打警力到場將陳男壓制。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年8月29日
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市南港區今天發生情殺案，40歲陳姓男子持開山刀到前女友29歲葉姓女子工作地點外等候，見她外出便尾隨持開山刀追砍，警方獲報立即出動快打警力到場將陳男壓制、戒護送醫。

台北市警察局南港分局下午1時許獲報，轄內三重路、新民街口發生砍人糾紛案，立即出動快打警力到場處理。

根據調查了解，陳男和被害人葉女為前男女朋友關係，他今天持長約30公分開山刀到南港軟體園區葉女上班定點外守候，直到葉女午休外出，便尾隨其後並持刀追砍，受傷的葉女沿途大喊救命並向附近店家求援。

當快打警力趕赴現場後，立即將陳男壓制逮捕，由於陳男手部有4公分刀傷，隨後將他戒護送醫治療。

另，遭砍傷的葉女因頭部、腹部和手部有多處刀傷，已先送至三軍總醫院救護，目前暫無生命危險。

由於陳男犯案後不發一語，被害葉女仍在治療、無法做筆錄，詳細犯案動機仍待警方後續調查釐清。（編輯：方沛清）1110829

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