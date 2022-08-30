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台南男子投資糾紛槍殺舊識及女友 一審判無期

2022/8/30 10:58
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市男子金文龍因投資糾紛，2020年2月槍殺舊識姚姓男子及郭姓女友，遭警方逮捕送辦，台南地方法院今天判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

台南地院合議庭認定金文龍因細故酒後對姚男、郭女開槍，是計畫性預謀殺人，且正面向2人上半身各開3槍，擊中身體要害，手段凶殘，漠視性命可貴。

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不過，合議庭考量金文龍犯下妨害自由、毀損等罪時服刑表現良好，及犯罪動機、目的、所受刺激與心理機轉、犯罪手段、所生損害、犯罪後態度、素行等一切情狀，無剝奪生命而與社會永久隔離的必要，因而判處無期徒刑。

金文龍不滿姚男、郭女計畫在台南市七股區工地經營檳榔攤，擔心影響他和姚男合資經營的福利社生意，砸毀郭女檳榔攤後，遭對方報警查獲通緝犯身分，2020年2月在姚男住處向姚、郭各開3槍，姚男送醫到院前死亡，郭女則3月不治。（編輯：謝雅竹）1110830

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