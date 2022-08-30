台南26歲男被騙到泰緬遭控制 驚險返國現身說法

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台南市陳姓男子（中）被誘騙到泰國及緬甸遭人蛇集團控制，在警方協助下獲釋返台，30日由國民黨籍議員林燕祝（左）等人陪同出席記者會，說明受害經歷，呼籲民眾切勿輕易受騙。（林燕祝提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月30日

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市26歲陳姓男子因網路交友被誘騙到泰國及緬甸遭人蛇集團控制，家屬報警並向市議員林燕祝求助獲釋返台，陳男今天由林燕祝陪同召開記者會，呼籲民眾莫輕易上當。

陳男表示，今年8月初在臉書（Facebook）認識一名女網友，對方以員工旅遊可攜伴為由邀約到泰國玩，但才飛到泰國，還沒與女網友見面就被人蛇集團控制，以人身安全脅迫直接被帶去「受訓」，因目睹多名受害者被凌虐，他心生恐懼配合對方要求。

陳男指出，被帶到緬甸KK園區第1天就要簽署入園協議書，然後接受集團擬定的訓練課程，包括為自己想綽號，準備社群團體上使用的假照片、資產等資訊，第2天還要接受「模擬考」，並被要求培訓約1個月後「正式上工」。

陳男表示，在當地目睹多名台灣人因詐騙業績不佳或偷偷拍照、錄影觸犯紅線，遭受電擊棒電擊或不給飯吃等處罰，甚至還有人慘遭「關水牢」，將全身脫光泡進髒水裡面整天，不僅皮膚潰爛，身體上折磨，心靈上也近乎崩潰。

陳男表示，當時還聽說如果被當地人蛇集團船隻載至柬埔寨的港口到公海，集團幹部會在人的體內注射麻醉劑，然後活摘取下器官。

林燕祝表示，服務處於19日收到陳男哥哥的陳情，指陳男向家屬說要與女網友參加到泰國的員工旅遊，13日搭機前往泰國曼谷，15日就失聯，家屬等了幾天沒有消息，就向永康分局報案。

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林燕祝指出，她接獲陳情後與永康分局聯繫，透過刑事局國際刑警科與航警局救人，在溝通協商期間，還有台灣人蛇集團找上家屬要求付贖金，當事人於22日返抵國門時，台灣人蛇集團還揚言在機場等人，要求家屬付贖，幸好當事人在警方保護下由家屬接走，目前警方已掌握台灣人蛇集團的線索偵辦中。

出席記者會的台南市警察局刑大隊長林宏昇表示，台南警方目前受理遭詐騙至境外共53案，其中12案已返國，國人若身處柬埔寨或越南可與胡志明市辦事處聯絡；在泰國則可與駐泰國台北經濟文化辦事處聯繫尋求協助。（編輯：陳仁華）1110830