死囚提行政訴訟求總統赦免 法院以無審判權駁回

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（中央社記者劉世怡台北1日電）遭判死刑定讞的沈歧武等人提起行政訴訟，請求總統蔡英文作成核准特赦或減刑的行政處分。台北高等行政法院認為，赦免等為憲法賦予總統專屬特權，法院並無審判權，裁定駁回。

提告者有14人，均為遭判死刑定讞待執行者，分別為沈歧武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松、林于如、施智元、郭旗山、陳文魁、劉華崑、張嘉瑤、黃麟凱及陳昱安，法院均裁定駁回。其中陳昱安於訴訟期間民國108年1月18日死亡。

裁定指出，沈歧武等人提告主張，他們具有精神或智能障礙情況，依據公政公約等要求，台灣法院理應不得對他們作成死刑判決，總統更應對他們行使赦免權，以符合國際人權公約的基本要求。

另外，黃麟凱等人則主張台灣於民國98年批准人權兩公約並通過兩公約施行法後，總統應該讓受死刑宣告者之赦免權利能受到有效保障，以落實公政公約的立法意旨。

台北高等行政法院合議庭認為，沈歧武等人都是屬受死刑判決確定之人，依公政公約第6條第4項規定，其固得為特赦或減刑的請求，但向總統為特赦或減刑的請求，性質上核屬促請總統職權發動。

合議庭指出，蔡總統迄今未做是否同意此職權行使的表示，而死刑判決確定者提起本件訴訟，非屬行政法院審判權限的事件，因此裁定駁回。可上訴。（編輯：李亨山）1110901