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台中風大鷹架掉落 2工人受傷送醫

2022/9/1 16:59（9/1 17:11 更新）
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台中市1日下午在清水區港都一路、港都路口一處工地，疑因風太大，導致大樓鷹架突然掉落，造成50歲王姓男子、37歲賴姓預拌混凝土司機受傷，緊急送醫幸無大礙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月1日
台中市1日下午在清水區港都一路、港都路口一處工地，疑因風太大，導致大樓鷹架突然掉落，造成50歲王姓男子、37歲賴姓預拌混凝土司機受傷，緊急送醫幸無大礙。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市今天下午風大，清水區港都一路、港都路口一處建築工地鷹架掉落，造成2名工人受傷，送醫無礙；另在潭子區崇德路1棵路樹也因風大樹幹斷裂，幸未砸中人車。

台中市今天下午1時許，清水區港都一路、港都路口一處工地，疑因風大導致大樓鷹架突然掉落，造成50歲王姓男子、37歲賴姓預拌混凝土司機受傷，緊急送醫。

院方表示，2人意識清楚，王男左手掌骨折，左手臂撕裂傷；賴男則是左肢體擦挫傷，經治療後皆已出院。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心目前尚未接獲通報，將派員前往了解，若業者涉及疏失，將依職安法辦理。

另在潭子區崇德路五段1棵路樹的樹幹斷裂，倒到馬路上，幸未砸中人車，民進黨籍台中市議員蕭隆澤獲報後，派員到場關心，已經將樹幹移除，以免影響交通。（編輯：謝雅竹）1110901

台中市潭子區崇德路5段一棵路樹1日下午樹幹斷裂，倒向馬路，幸未砸中人車，已通知相關單位將樹幹移除，以免影響交通。（蕭隆澤提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月1日
台中市潭子區崇德路5段一棵路樹1日下午樹幹斷裂，倒向馬路，幸未砸中人車，已通知相關單位將樹幹移除，以免影響交通。（蕭隆澤提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月1日
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